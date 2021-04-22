МОК запретил преклонять колени на Олимпиаде в поддержку BLM

В комитете напомнили, что Олимпийская хартия содержит запреты на политическую, религиозную и расовую пропаганду в ходе соревнований. Менять пункты правил, содержащие эти запреты, в МОК не намерены.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио, сообщает zakon.kz.

Также спортсменам запрещается поднимать кулак и, как предписано правилами, демонстрировать любые другие жесты политического характера на Играх в Токио, передает championat.com.

Сторонники Black Lives Matter выступали за пересмотр пункта о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпийских играх, однако МОК оставил все в силе.

В комитете напомнили, что Олимпийская хартия содержит запреты на политическую, религиозную и расовую пропаганду в ходе соревнований. Менять пункты правил, содержащие эти запреты, в МОК не намерены.

По словам главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, в ходе опроса среди более 3,5 тысячи атлетов 70% выступили против демонстрации и выражения взглядов во время соревнований. 67% опрошенных выступили против жестов на церемонии награждения. Комитет предупредил, что нарушивших запрет ждут санкции, но не уточнил, какие именно.

Акции солидарности с движением Black Lives Matter начались летом прошлого года, когда в США после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. С тех пор участники различных спортивных мероприятий зачастую преклоняют колено или поднимают кулак в поддержку движения. Так, например, в марте российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым не стала преклонять колено перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" (Менхенгладбах). UEFA решила не наказывать российских судей.

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