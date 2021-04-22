Назначен новый глава "КазАвтоЖола"

Им стал Аскар Маратулы.

Аскар Маратулы назначен председателем правления АО "НК "КазАвтоЖол", передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Аскар Маратулы родился в 1976 году. Учился в Восточно-Казахстанском техническом университете по специальности "экономика и менеджмент на транспорте", а также в Казахском автомобильно-дорожном университете им. Л. Гончарова, где получил специальность "инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов".

Трудовую деятельность начал 1998 году.

В 1998-2002 годах работал ведущим специалистом в министерстве транспорта и коммуникаций, последовательно был главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления Комитета автомобильных дорог.

Работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".

2007-2012 гг. – заместитель начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, эксперт Министерства транспорта и коммуникациЙ РК, заместитель начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.

2012-2015 гг. – руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

2015-2017 гг. – аким Зерендинского района.

2017-2019 гг. – руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

С 3 апреля 2019 г. – заместитель акима Акмолинской области.

16 апреля стало известно, что из-за плохой работы освобожден от должности глава "КазАвтоЖола" Улан Алипов. Он занимал эту должность с февраля 2019 года.

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