Сообщение о суициде сына экс-депутата прокомментировали в больнице

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация гласит, что руководитель юридической службы больницы заперся в своем кабинете и попытался перерезал себе горло.

В ряде казахстанских СМИ появилась информация о том, что в одной из городских больниц Нур-Султана пытался покончить с собой один из сотрудников. В администрации больницы опровергли это сообщение, передает zakon.kz.

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация гласит, что руководитель юридической службы больницы заперся в своем кабинете и попытался перерезать себе горло. А спасли его вовремя подоспевшие сотрудники. Далее рассказывалось, что неудавшийся суицидник - сын бывшего депутата Мажилиса и отвечал в этой больнице за закупки.

На запрос корреспондента zakon.kz в администрации Городской многопрофильной больнице города Нур-Султана ответили, что у них есть пациент, работающий руководителем юридического отдела больницы.

У пациента имелось ранее выявленное сосудистое заболевание яремной вены, также он страдал артериальной гипертонией. У него на рабочем месте ухудшилось самочувствие, появилась симптоматика осложнения болезни. Его экстренно прооперировали в этой же больнице. Информацию о суициде руководство больницы опровергает. Операция прошла успешно. В настоящее время он в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке. администрация Городской многопрофильной больницы

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