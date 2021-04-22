30-летнего мужчину, убившего 42-летнюю подругу, осудили в Алматы

Алберт Хасиев осужден на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, с дальнейшим отбытием срока наказания в условиях чрезвычайной безопасности.

Мужчину, жестоко расправившегося со своей подругой, осудили в Алматы на 10,5 лет, сообщает zakon.kz.

Речь идет о 30-летнем Альберте Хасиеве, который в конце 2017 года убил свою 42-летнюю спутницу. Установлено, что это жестокое преступление мужчина совершил в состоянии наркотического опьянения.

Убийство произошло на территории рощи Баума, где Хасиев выяснял отношении со своей подругой. В качестве решающего аргумента злоумышленник использовал тупой предмет, которым он ударил женщину по голове. Далее подозреваемый нанес ей множество ножевых ранений.

Несмотря на то, что мужчина тщательно пытался скрыть следы преступления, его преступные действия были раскрыты, а подозреваемый - задержан. Таким образом, гражданин Хасиев совершил убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.99 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вина его доказана в ходе досудебного расследования. Уголовное дело окончено Следственным Управлением Департамента и направлено в специализированный межрайонный уголовный суд по городу Алматы. заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов

Алберт Хасиев осужден на 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, с дальнейшим отбытием срока наказания в условиях чрезвычайной безопасности.

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