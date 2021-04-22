Чехия потребовала сократить штат российского посольства до конца мая

МИД России пообещал ответ на эту акцию.

МИД Чехии требует сократить состав российского посольства в Праге до численности состава чешского посольства в Москве, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек, передает РИА Новости.

Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая. Якуб Кулганек

По словам министра, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

22 апреля посла Чехии в РФ Витезслава Пивоньку вызвали в российский МИД. Накануне в МИД Чехии был вызван российских посол.

Москва ответит на решение Чехии сократить штат посольства России в Праге. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать, - сказала она на брифинге.

В настоящее время чешское посольство в России состоит из 5 дипломатов и 19 технических служащих, а в Чехии российских сотрудников больше — 27 дипломатов и 67 представителей техперсонала.

Решение о высылке россиян чешские власти связали со взрывом на оружейном складе в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году. В Праге считают Москву причастной к этому ЧП, не предъявляя, однако, никаких доказательств.

МИД России отрицает причастность Москвы к взрыву и считает, что Чехия действует в угоду западным странам.

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