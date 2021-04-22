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Toyota едва не снесла киоск в Павлодаре

Фото: Instagram/tipavlo 22 апреля 2021, 21:20

Экспертиза показала, что водитель трезв.

Ушедший на обед продавец из павлодарского киоска, возможно спас себе этим жизнь, сообщает zakon.kz.

В 13:00 в Павлодаре у водителя автомобиля Toyota, двигавшегося по улице Камзина, лопнуло колесо машины. В результате водитель, не справившись с управлением, врезался в киоск на обочине дороги.

Пострадавших нет. По данному факту водитель привлечен к ответственности по статье 610 КРКоАП. По заключению экспертизы водитель трезв. пресс-служба ДП Павлодарской области

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