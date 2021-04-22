Зафиксирована рекордно мощная вспышка на соседней звезде

Мощность была в сто раз больше любой подобной вспышки на Солнце. Также она стала одной из самых сильных, наблюдаемых где-либо в галактике. Звезда стала в 14000 раз ярче.

Ученые обнаружили самую большую из когда-либо зарегистрированных вспышек у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра, сообщает zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Астрономы наблюдали Проксиму Центавра в 2019 году в течение 40 часов с помощью девяти телескопов на земле и в космосе, включая космический телескоп "Хаббл", комплекс радиотелескопов ALMA и космическую обсерваторию TESS.

Проксима Центавра испустила мощную вспышку, которая длилась всего семь секунд, но вызвала всплеск как в ультрафиолетовых, так и в миллиметровых длинах волн. Вспышка характеризовалась сильным импульсным всплеском, никогда ранее не наблюдавшимся на таких длинах волн. Ее мощность была в сто раз больше любой подобной вспышки на Солнце. Также она стала одной из самых сильных, наблюдаемых где-либо в галактике. Звезда стала в 14000 раз ярче.

Планеты Проксимы Центавра подвергаются подобному удару не раз в столетие, а по крайней мере раз в день, если не несколько раз в день. автор исследования Мередит МакГрегор из Университета Колорадо в Боулдере

Это плохая новость для энтузиастов поиска внеземной жизни, но хорошая – для исследователей звезд. Ведь если такие вспышки происходят часто, то, чтобы наблюдать их снова, достаточно вновь навести инструменты на ближайшее светило.

Проксима Центавра – ближайшая к Солнцу звезда. Она находится всего в четырех световых годах от нас (для сравнения: диаметр Галактики составляет сто тысяч световых лет). Масса звезды составляет всего одну восьмую массы Солнца. Однако ей удалось удивить астрономов.

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