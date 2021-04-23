Instagram внедряет фильтр для сообщений с оскорблениями

Представители соцсети пояснили, что нововведение рассчитано в первую очередь на знаменитостей и публичных людей, которые получают много личных сообщений.

У пользователей Instagram появятся новые возможности для ограничения неприятного общения — блокировка запросов на переписку, содержащих оскорбления, и дополнительная функция, направленная на предотвращение систематической травли, сообщает zakon.kz.

Первый из них — фильтр для запросов на переписку. В Instagram говорят, что именно в них чаще всего содержатся оскорбления или язык вражды. Особенно часто эта проблема затрагивает инфлюенсеров и других популярных пользователей соцсети. Теперь они смогут активировать в настройках функцию, автоматически фильтрующую запросы на переписку.

Выявляться нарушения будут по технологии, которая уже применяется для скрытия оскорбительных комментариев. Список "стоп-слов" был сформирован после консультаций с ведущими неправительственными организациями, борющимися с дискриминацией и травлей. Кроме того, слова для фильтра можно добавлять вручную.

Представители соцсети пояснили, что нововведение рассчитано в первую очередь на знаменитостей и публичных людей, которые получают много личных сообщений. Все послания с оскорбительным контентом будут помещаться в отдельную папку и автоматически скрываться. Пользователь может по желанию просмотреть эти сообщения, а также пожаловаться на них. Чтобы сделать инструмент максимально эффективным, к разработке списка оскорбительных слов подключили организации по борьбе с дискриминацией и издевательствами.

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