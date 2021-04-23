Госсекретарь США расскзал о поддержке реформ Токаева

Мухтар Тлеуберди информировал американскую сторону о проводимых Президентом Казахстана реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общественно-политической системы.

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает zakon.kz. Собеседники обсудили вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений, в частности, перспективы углубления расширенного стратегического партнерства. Мухтар Тлеуберди информировал о проводимых Президентом Казахстана реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общественно-политической системы Казахстана. Со своей стороны, госсекретарь США заявил: "США твердо поддерживают План политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева".

Также рассмотрены графики и подготовка мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, а также предстоящая онлайн-встреча диалоговой площадки С5+1. пресс-служба МИД РК

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