Сын Кадырова готов дать реванш своему сопернику после "сомнительной победы"

Юный боксер сказал, что готов повторно выступить против Аслана Биттирова.

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, рассказал о своем плане на поединок против Аслана Биттирова и тоже не доволен, что рефери остановил противостояние досрочно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Напомним, что скандал вызвала сомнительная победа Амана над Баттировым. Во втором раунде Кадыров пропустил несколько ударов Баттирова, после чего судья начал отсчитывать десять секунд в сторону Аслана. При этом соперник Амана уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у него нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

Поединок транслировался на телеканале "Матч! Боец" и комментатор явно не понял происходящего, назвав решение судьи «довольно непонятным»

Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим. Готов повторно встретиться с Биттировым. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу, — заявил Кадырова-младший.

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