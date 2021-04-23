Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

По Багдаду были выпущены восемь ракет.

В Ираке американскую военную базу около международного аэропорта Багдада обстреляли ракетами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом сообщают источники SANA, Alsumaria и корреспондент Al Mayadeen.

По данным Al-Mayadeen, речь идет о базе Victory, по ней были выпущены три ракеты. Одна упала недалеко от взлетно-посадочной полосы. Собеседник Al-Mayadeen уточнил, что пострадал иракский сотрудник.

Как сообщили местные телеканалы, по Багдаду были выпущены восемь ракет. Три из ни упали по периметру местного аэропорта. Одна взорвалась возле центральной тюрьмы Аль-Карх, вторая — у Академии контртеррористической службы в пустом дворе, а третья — рядом со штаб-квартирой иракского полка быстрого реагирования.

7 апреля Госдеп США сообщил, что Соединенные Штаты и Ирак смогли договориться о том, что на территории страны не будет американских военнослужащих и иностранных военных баз. Также стороны решили, что США выведут из Ирака большую часть свои военных, а вести борьбу против группировки ИГ будут только иракские войска.

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