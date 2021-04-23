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Сборная РК по боксу завоевала пять медалей на молодежном чемпионате мира

Фото: olympic.kz 23 апреля 2021, 07:40

Жулдыз Шаяхметова и Дана Дидай получили серебряные медали.

В Польше проходит заключительный день молодежного чемпионата мира по боксу среди девушек. В финале выступили две казахстанки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

К сожалению, отметиться золотой медалью не удалось. В категории до 60 килограммов Жулдыз Шаяхметова проиграла сопернице из Индии, став серебряным призером. Также в своем финале уступила и Дана Дидай (до 75 килограммов). Она также выступила против спортсменки из Индии.

Ранее казахстанская команда завоевала три "бронзы". Таким образом, в копилке сборной пять медалей.

23 апреля, пройдут финалы среди парней.

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