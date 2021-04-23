В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 300 000

За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них:⠀

в городе Алматы – 48993 (+698),

в городе Нур-Султан – 41725 (+511),

в ВКО – 24227 (+98),

в Карагандинской области – 21627 (+228),

в Атырауской области – 21179 (+133),

в Павлодарской области – 20039 (+48),

в Алматинской области – 19556 (+195),

в ЗКО – 18104 (+181),

в Акмолинской области – 17276 (+126),

в Костанайской области – 14522 (+31),

в СКО – 13738 (+41),

в городе Шымкенте – 8667 (+131),

в Актюбинской области – 8279 (+226),

в Жамбылской области – 7337 (+70),

в Мангистауской области – 5311 (+67),

в Туркестанской области – 5120 (+39),

в Кызылординской области – 5033 (+71).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 457,

в городе Алматы - 673,

в городе Шымкенте - 24,

в Акмолинской области - 94,

в Актюбинской области - 212,

в Алматинской области - 214,

в Атырауской области - 86,

в ВКО - 56,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 138,

в Карагандинской области - 152,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 25,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 49,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели 257 278 человек от COVID-19

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