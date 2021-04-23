В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 300 000

За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них:⠀
- в городе Алматы – 48993 (+698),
- в городе Нур-Султан – 41725 (+511),
- в ВКО – 24227 (+98),
- в Карагандинской области – 21627 (+228),
- в Атырауской области – 21179 (+133),
- в Павлодарской области – 20039 (+48),
- в Алматинской области – 19556 (+195),
- в ЗКО – 18104 (+181),
- в Акмолинской области – 17276 (+126),
- в Костанайской области – 14522 (+31),
- в СКО – 13738 (+41),
- в городе Шымкенте – 8667 (+131),
- в Актюбинской области – 8279 (+226),
- в Жамбылской области – 7337 (+70),
- в Мангистауской области – 5311 (+67),
- в Туркестанской области – 5120 (+39),
- в Кызылординской области – 5033 (+71).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 457,
- в городе Алматы - 673,
- в городе Шымкенте - 24,
- в Акмолинской области - 94,
- в Актюбинской области - 212,
- в Алматинской области - 214,
- в Атырауской области - 86,
- в ВКО - 56,
- в Жамбылской области - 31,
- в ЗКО - 138,
- в Карагандинской области - 152,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 25,
- в Мангистауской области - 12,
- в Павлодарской области - 49,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 21.
Всего в стране выздоровели 257 278 человек от COVID-19
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