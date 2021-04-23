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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 300 000

Фото: pixabay 23 апреля 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2894 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 300 733 случая, из них:

  • в городе Алматы – 48993 (+698),
  • в городе Нур-Султан – 41725 (+511),
  • в ВКО – 24227 (+98),
  • в Карагандинской области – 21627 (+228),
  • в Атырауской области – 21179 (+133),
  • в Павлодарской области – 20039 (+48),
  • в Алматинской области – 19556 (+195),
  • в ЗКО – 18104 (+181),
  • в Акмолинской области – 17276 (+126),
  • в Костанайской области – 14522 (+31),
  • в СКО – 13738 (+41),
  • в городе Шымкенте – 8667 (+131),
  • в Актюбинской области – 8279 (+226),
  • в Жамбылской области – 7337 (+70),
  • в Мангистауской области – 5311 (+67),
  • в Туркестанской области – 5120 (+39),
  • в Кызылординской области – 5033 (+71).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 457,
  • в городе Алматы - 673,
  • в городе Шымкенте - 24,
  • в Акмолинской области - 94,
  • в Актюбинской области - 212,
  • в Алматинской области - 214,
  • в Атырауской области - 86,
  • в ВКО - 56,
  • в Жамбылской области - 31,
  • в ЗКО - 138,
  • в Карагандинской области - 152,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 25,
  • в Мангистауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 49,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели 257 278 человек от COVID-19

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