Казахстанская певица Dequine побывала в гостях "Вечернего Урганта"

Казахстанские певцы Dequine и Dose стали музыкальными гостями программы "Вечерний Ургант".

Казахстанские певцы Dequine и Dose стали музыкальными гостями программы "Вечерний Ургант", сообщает zakon.kz.

Об этом певица Dequine рассказала на своей странице instagram и поделилась фотографиями.

Вишенки, не могу больше молчать – мы сделали это! Вечерний Ургант 23:30 по МСК, - написала она посте.

Выступление казахстанцев появилось на официальном YouTube-канале шоу.

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