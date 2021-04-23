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Казахстанская певица Dequine побывала в гостях "Вечернего Урганта"

Фото: instagram 23 апреля 2021, 08:20

Казахстанские певцы Dequine и Dose стали музыкальными гостями программы "Вечерний Ургант".

Казахстанские певцы Dequine и Dose стали музыкальными гостями программы "Вечерний Ургант", сообщает zakon.kz.

Об этом певица Dequine рассказала на своей странице instagram и поделилась фотографиями.

Вишенки, не могу больше молчать – мы сделали это! Вечерний Ургант 23:30 по МСК, - написала она посте.

Выступление казахстанцев появилось на официальном YouTube-канале шоу.

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