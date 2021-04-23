Казахстанская певица Dequine побывала в гостях "Вечернего Урганта"

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Казахстанские певцы Dequine и Dose стали музыкальными гостями программы "Вечерний Ургант".
Казахстанские певцы Dequine и Dose стали музыкальными гостями программы "Вечерний Ургант", сообщает zakon.kz.
Об этом певица Dequine рассказала на своей странице instagram и поделилась фотографиями.
Вишенки, не могу больше молчать – мы сделали это! Вечерний Ургант 23:30 по МСК, - написала она посте.
Выступление казахстанцев появилось на официальном YouTube-канале шоу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!