"Город мертвых" в степях Казахстана 

Общая площадь некрополя составляет 7,2 га.

Некрополь Караман-Ата – эта один из самых древних и крупных некрополей в Мангистау. Назван в честь казахского суфия по имени Караман-ата. Входит в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения, сообщает zakon.kz.

Некрополь дословно с греческого языка переводится, как "город мертвых".

Общая площадь некрополя составляет 7,2 га.

Здесь множество древних стел, саганатамов, мавзолеев и каменных надгробий.

На территории имеется подземная мечеть, высеченная на пологом склоне холма.

При ее строительстве использовалась естественная пещера. Казахский советский архитектор М. Мендикулов относил начало строительства к XII веку. Сооружение включает в себя три основных помещения: вестибюль, молитвенный зал площадью 23×6 м и круглое помещение, в котором, согласно легенде, похоронен Караман-ата. Комнаты соединены длинным коридором. Высота потолка во всех помещениях невелика. Потолок молитвенного зала поддерживается двумя целиковыми и тремя рукотворными колоннами. Для освещения помещения в потолке прорублено два круглых световых проема.

Потолок большой комнаты поддерживается каменными колоннами.

Круглые окна вырезаны на потолках мечети.

В храме есть останки подземного прохода, уходящей вглубь на 20 и более километров. Проход ранее соединялся с другими мечетями, но со временем его завалило.

Вокруг этого места ходят много легенд и преданий.

На Караман-ата принято давать очистительную клятву, поэтому это место также вошло в историю как место "Клятвоприношение у Караман-ата".

Клятва, данная в этом месте, является священной и нерушимой. Если поклониться духу Караман-ата, чтобы разрешить спор, то проблема будет решена.

Люди поклоняются силам проповедника, дают клятву верности. Во многих случаях те, кто принял присягу во имя святого и не выполнил ее, оказывались в опасности как сами, так и их потомки. Неподалеку от изгороди некрополя тоже имеются захоронения. Поговаривают, что там, в сорока шагах от ограды некрополя, захоронены черные люди, хоть раз поклявшиеся на лжи. Говорят, ровно столько шагов до лжи. До правды же путь еще длиннее, - рассказывает Максат Акмуратов на своей странице в Facebook.

Казахи и туркмены, жившие на Мангышлаке, считали территорию некрополя священной землей. Здесь было запрещено всякое кровопролитие.

Паломничество к некрополю и мечети не прекращается и по сей день.

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