Вода в подвале, но не в кране: решением проблем ЖК "VOSTOCHKA” занялся акимат

Жалобы жителей не остаются без внимания.

21 апреля во время прямого эфира "AKIMAT LIVE" жители ЖК "VOSTOCHKA” Медеуского района Алматы пожаловались акиму мегаполиса Бакытжану Сагинтаеву на затопленные подвалы и качество строительства жилого комплекса. Уже на следующий день городским властям удалось решить ряд проблем оперативно, передает zakon.kz.

По словам жителей, среди проблем жилого комплекса - частое отключение подачи горячей, холодной воды из-за регулярных прорывов труб вследствие некачественной укладки. Более того, подвал постоянно затапливает. После эфира Бакытжан Сагинтаев поручил заместителю Мухиту Азирбаеву, руководителям Управления комфортной городской среды, Управления градостроительного контроля, акиму Медеуского района и руководству ГКП на ПХВ "Алматы су", ТОО "КазТрансГаз Аймак", ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" и ТОО "Алматы кала жарык" выехать на место и детально разобраться в ситуации. .

В ходе обсуждения проблемных вопросов заместитель акима Мухит Азирбаев поставил ряд задач перед службами для оперативного решения текущих вопросов, с которыми обращались жители ЖК "VOSTOCHKA".

Необходимо ежедневно производить контроль по регулированию давления воды, организовать круглосуточное дежурство до стабилизации подачи давления холодной воды, установить регулятор давления для холодной воды в кратчайшие сроки, произвести поверку газового счетчика, получить сертификат соответствия, для дальнейшей передачи на баланс, проверить и принять счетчики газоснабжения, для дальнейшей регистрации и съема показаний, произвести обследование блочно-модульной котельной на соответствие выполненных работ с проектом и требованиям АТКЭ, предоставить ответ по приемке исполнительно-технической документации в соответствии с проектом, в кратчайшие сроки предоставить поставщикам коммунальных услуг исполнительно-техническую документацию для передачи построенных инженерных сетей в коммунальную собственность города, организовать работу по заключению договоров с инженерными службами для открытия лицевых счетов, - отметил Мухит Азирбаев.

К обеду 22 апреля была устранена причина прорыва труб, жители были обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды. Сейчас на территории ЖК дежурят ответственные лица.

Альберт Ахметов

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