Молодежи Алматы показали водителей-пьяниц

На сегодняшний день в специальном приемнике для административно-арестованных отбывают наказание 66 человек, три из которых – женщины.

В Алматы молодежи показали спецприемник, куда попадают водители, осужденные за вождение в нетрезвом виде, передает zakon.kz.

"Шоковую терапию" для студентов Центра дуального обучения Евразийской юридической Академии им. Д. А. Кунаева устроили сотрудники отдела по расследованию ДТП Управления дознания полиции Алматы.

Во-первых, нам важно было наглядно показать молодежи, какие могут быть правовые последствия за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Гиды-полицейские рассказали им о мере наказания за первичные и повторные нарушения, показали водителей, подвергнутых судом административному аресту и лишению права управления машиной. Всего с начала года 432 водителя привлечены к ответственности за езду в нетрезвом состоянии, – отметил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

На сегодняшний день в специальном приемнике для административно-арестованных отбывают наказание 66 человек, три из которых – женщины.

Абдрахманов считает, что такая экскурсия дает будущим юристам не только хороший жизненный урок, но и закрепление теоретических знаний.

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