Защита по уголовным делам в сфере экономики

Об этом в прямом эфире расскажет адвокат Таир Назханов.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Особенности защиты по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности".

Основная часть уголовных дел против бизнесменов заводится по обвинению в совершении экономических преступлений (неуплата налогов, хищение, преднамеренное банкротство и др.). В этот период важно, чтобы бизнес продолжал работать. Поэтому важно, чтобы интересы предпринимателя защищал грамотный адвокат. А какой должна быть хорошая защита?

Об этом в прямом эфире расскажет Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом, член Президиума АГКА, специализирующийся на экономических преступлениях.

Вы узнаете об основных характеристиках правонарушений, совершаемых в сфере экономической деятельности, в чем специфика и каковы основные направления защиты по делам о хищении, мошенничестве и присвоении или растрате вверенного чужого имущества, уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет, о преднамеренном банкротстве.

Прямой эфир полезен юристам, адвокатам, представителям бизнес-сообщества, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, а также учащимся юридических факультетов.

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