Доллар подешевел на торгах

Доллар снизился на 1,11 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 431,11 тенге, снизившись на 1,11 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-432,6 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,7-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,78%, составив $61,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,61% — до $65,80 за баррель.

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