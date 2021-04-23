Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о развитии социального предпринимательства

Законопроектом определяются меры господдержки, а для признания статуса, учета и мониторинга субъектов социального предпринимательства предусматривается создание соответствующего Реестра.

Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам развития социального предпринимательства.

Принятие законопроекта позволит закрепить на законодательном уровне понятие и основные задачи социального предпринимательства, сформировать критерии отнесения той или иной организации к субъектам социального предпринимательства и определить социально уязвимые категории населения, на которые направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

Кроме того, законопроектом определяются меры господдержки, а для признания статуса, учета и мониторинга субъектов социального предпринимательства предусматривается создание соответствующего Реестра.

В целях законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства парламентариями разработаны поправки в Налоговый кодекс. Обсуждение в первом чтении проекта Закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" также включено в повестку предстоящего пленарного заседания Мажилиса.

Кроме того, Мажилису предстоит рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции, а также изменения в Договор о ЕАЭС.

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС подписан в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных, таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

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