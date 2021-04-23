За дороги в Алматинской области теперь отвечает Бармаков

Ранее он занимал должность главы комитета автомобильных дорог.

В "КазАвтоЖол" произошло новое назначение, сообщает zakon.kz.

Директором Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" назначен Бармаков Сайранбек Солтанбекович, - говорится в сообщении МИИР РК.

Бармаков родился в 1963 г. в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт. По специальности — инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1986 г. линейным механиком, главным инженером Бурлютобинского Райавтодора, Талдыкорганской области.

С 1991 по 2006 гг. занимал должности начальника Капальского ПДУ, заместителя начальника АО "Талдыкорган жолдары", директора ТОО "ДЭУ -25".

С 2006 по 2008 гг. работал и. о. начальника отдела, начальником отдела и управления министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2008 по 2013 гг. — директор Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2013 г. — заместитель генерального директора АО "Санаторий Щучинский".

В 2014 г. занимал должность заместителя генерального директора РГП "Казахавтодор". С 2014 по 2015 гг. работал и. о. заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК. С 2015 по 2019 гг. — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

С февраля 2019 г. занимал должность председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

22 апреля был назначен новый глава "КазАвтоЖола". Им стал Аскар Маратулы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог.

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