Казахстанский силач установил новый рекорд Гиннеса

Он превзошел достижение спортсмена из Литвы.

Мастер физических упражнений, четырехкратный рекордсмен мира по силовым упражнениям Сергей Цырульников установил новый мировой рекорд, передает zakon.kz.

Наш соотечественник согнул 4 подковы за 37 секунд, в честь 150-летия великого казахстанского спортсмена Кажымукана Мунайтпасова. Рекорд спортсмена был зафиксирован и официально утвержден офицером регистрации Книги рекордов Гиннесса в Казахстане. Предыдущий рекорд - 2 согнутые за минуту подковы - принадлежал спортсмену из Литвы.

Выступление Цырульникова завершило мероприятие, посвященное 150-летию Кажымукана Мунайтпасова, которое прошло 7 апреля в поселке его имени в Акмолинской области.

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