Как сделать ремонт и не нарваться на мошенников

Первым делом, если не хотите оказаться у разбитого корыта, стоит заключить договор с мастером или бригадой.

Довольно часто казахстанцы, собираясь делать ремонт, сталкиваются с недобросовестными мастерами. Одни берут деньги и исчезают, другие и делают некачественный ремонт, когда отваливается плитка, расходятся швы и т.д. Что нужно сделать, чтобы избежать подобных случаев, рассказывает zakon.kz.

Договор дороже денег

Первым делом, если не хотите оказаться у разбитого корыта, стоит заключить договор с мастером или бригадой. Это ваша гарантия и безопасность.

В договоре следует прописать начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работы - промежуточные сроки. Это стоит сделать, если, к примеру, работа выполняется по частям. При этом указанные в договоре конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены по обоюдному согласию.

Если вы видите, что исполнитель нарушает оговоренные сроки или делает работу некачественно, и ваш ремонт под угрозой и может затянуться надолго, то можете назначить новый срок для устранения недостатков, если же договоренности снова нарушаются, вы вправе отказаться от услуг таких мастеров, найти других исполнителей, которые исправят работы, и потребовать возмещения убытков.

Стоит отметить, что по закону о защите прав потребителей, при расторжении договора в случае несвоевременного выполнения работы исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работ, также он не может требовать оплаты за уже выполненную работу.

безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе;

соответствующего уменьшения вознаграждения за произведенные работы;

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, но этот пункт нужно заранее оговорить в договоре.

Как возместить затраты

Закон предусматривает, что потребовать безвозмездное устранение недостатков, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья можно в течение трех лет с момента принятия работы. Это относится и к застройщикам. Когда, к примеру, вы въехали в новостройку и в течение трех лет начали проявляться различные недостатки, произведенные строителями.

Такое требование может быть предъявлено независимо от того, когда обнаружены эти недостатки, в том числе и при обнаружении их по окончании гарантийного срока.

Отметим, что сроки устранения устранения недостатков также фиксируются в договоре.

За нарушение сроков начала и окончания выполнения работы, а также за нарушение сроков устранения недостатков работы вы можете потребовать уплатить неустойку в размере одного процента от стоимости работы за каждый день просрочки, если иное не оговорили в договоре.

В случае выявления недостатков при ремонте или некачественных работ вы вправе потребовать от исполнителя безвозмездно устранить недостатки. Это требование может быть предъявлено также, если они были обнаружены по истечении двух лет со дня принятия результата работы, но опять же гарантийные сроки необходимо прописывать изначально в договоре.

Как не превысить лимит на ремонт

На выполнение ремонтных работ рекомендуется составлять смету. Это ваше право и за ее превышение можно будет спросить с мастеров.

Так, они не вправе требовать оплаты работы и дополнительных расходов, если они заранее не были включены в смету и вы не давали согласия на эти работы.

Если возникла необходимость превысить смету, то исполнитель обязан немедленно предупредить вас об этом. В этом случае вы можете отказаться от договора и возместить понесенные мастером расходы.

Если же исполнитель не предупредил вас о превышении сметы, он обязан выполнить работу, не требуя возмещения сверхсметных расходов.

Форма и порядок оплаты ремонтных работ определяются вами еще на стадии заключения договора - по соглашению сторон.

Если же исполнитель нарушил заключенный договор (не выполнил оговоренные работы, отказывается устранять недостатки), вы можете обратиться за защитой своих прав в территориальные органы Комитета по защите прав потребителей либо в суд, если не удастся урегулировать ситуацию мирным путем.

Подготовила Лариса Черненко

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