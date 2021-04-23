Жизнь после 30. Что нельзя есть

Приложение zakon.kz
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Кушайте больше овощей и фруктов.
Какие продукты надо исключить из рациона после 30 лет, сообщает zakon.kz.
По данным НТВ, после 30 обмен веществ начинает замедляться, снижается выработка коллагена.
К тому же, возрастает риск таких заболеваний, как язва желудка, высокое кровяное давление, атеросклероз, сердечный приступ или инсульт, - отметила диетолог Мария Малышева.
По ее словам, необходимо избегать ряда продуктов.
В первую очередь, нужно есть как можно меньше жареных продуктов.
Будь-то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно, - уточнила эксперт.
Ученые не раз проводили исследования и доказали: употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.
Кроме того, стоит избегать обезжиренных молочных продуктов.
Там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы. А избыток сахара — более серьезная проблема для здоровья, чем жир, - продолжила специалист.
Тем более, все знают, что большое количество сахара или канцерогенных подсластителей содержится в газированных напитках.
В список основных рисков, связанных с газированными напитками, входят рак, болезни сердца, диабет, остеопороз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства, - добавила диетолог.
Малышева пояснила, что стоит отказаться и от рафинированных углеводов.
Это обработанные пищевые продукты, богатые простыми сахарами, такие как белый хлеб, кукурузные хлопья, круассаны и печенье. Такой вид еды увеличивает риск развития диабета и усугубляет акне. Кроме того, в хлопьях для завтрака обычно большое количество сахара, добавленных витаминов, которые могут привести к гипервитаминозу, и содержатся опасные уровни канцерогенных пестицидов, - рассказывает она.
В рекомендациях приводится, что стоит также отказаться от маргарина и сливочного масла низкого качества, богатых трансжирами.
В группу самых канцерогенных продуктов входит и обработанное мясо. Его употребление увеличивает риск развития рака. В группу мясных полуфабрикатов входят: колбасы, ветчина, мясные закуски, солонина или сушеная говядина, мясные консервы. Картофельные чипсы вовсе не стоит употреблять, - добавила диетолог.
По совету эксперта, в меню 30-летнего человека должны преобладать овощи, фрукты, нежирная рыба, птица и цельнозерновой хлеб.
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