Массовый снос домов планируют в Алматы: где снесут и что построят на их месте

В Алматы проведут комплексную реконструкцию “старых” кварталов по программе реновации.

708 ветхих жилых домов снесут в Алматы в течение ближайших 4 лет. На их месте построят 683 новых многоквартирных жилых домов. Какие жилища войдут в новую Программу реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025 годы, узнал корреспондент zakon.kz.

Программа реновации жилищного фонда для Алматы не новая. В пилотном режиме она функционировала в 2012-2015 годах, тогда было снесено 56 ветхих домов и построено 63 многоквартирных жилых дома. Благодаря указанной программе в новые квартиры переселились 579 семей. Но в Алматы осталось немало старых застроек, состояние которых создает угрозу жизни или здоровью человека.

Реновация такого жилого фонда позволит возвести вместо старых домов новые функциональные и современные объекты. При этом на территории снесенных ветхих домов будут построены не только жилые дома, но и новые объекты обслуживания населения, проложены новые сети, обустроены парки, бульвары, скверы, общественные пространства. Список ветхих домов, вошедших в основу Программы, формировался на основании частых обращений жителей ветхих домов в районные акиматы Алматы, - сообщили в АО «Социально-предпринимательская корпорация “Алматы”, являющейся оператором Программы реновации.

Финансирование сноса и строительства будет возможно двумя путями. Либо совместно СПК "Алматы" и частным инвестором, либо посредством государственного финансирования.

На данный момент известно, что на реализацию Программы в целом необходимо 50 млрд тенге, по 10 млрд тенге в год.

В скриншотах мы приводим список адресов, которые затронет Программа.

Альберт Ахметов

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