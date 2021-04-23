26 апреля истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

Приложение zakon.kz
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В том числе речь идет об обязательных пенсионных взносах.
Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что до 26 апреля 2021 года необходимо произвести уплату в бюджет ряда налогов налогов и платежей, передает zakon.kz.
В частности, необходимо произвести оплату:
Плата за пользование земельными участками:
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в марте 2021 года;- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в марте 2021 года;
Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в марте 2021 года;
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за апрель 2021 года;
Обязательные пенсионные взносы:
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в марте 2021 года;
Социальные отчисления за март 2021 года;
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в марте 2021 года;
Взносы на ОСМС:
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