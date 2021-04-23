Токаеву рассказали о подготовке ко Дню Победы

Ермекбаев отчитался перед Президентом о результатах учений сил специальной операции "Алтын жебе" и комплексных межведомственных учений "Қалқан-2021"

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад министра обороны о результатах деятельности ведомства за первый квартал текущего года, состоянии боевой готовности армии и воинской дисциплины, а также о мерах по противодействию коррупции.

Значительное внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коронавирусной инфекцией. Нурлан Ермекбаев доложил об оснащении армейской медицины средствами ПЦР-диагностики. По словам министра, запущены две лаборатории в городах Нур-Султане и Алматы, а также мобильные комплексы в Актау и Семее. Продолжается вакцинация офицеров и солдат. На сегодняшний день вакцинировано 20 % личного состава Вооруженных сил.

Министр обороны отчитался перед главой государства о результатах учений сил специальной операции "Алтын жебе" и комплексных межведомственных учений "Қалқан-2021", а также о подготовке к намеченным на второе полугодие текущего года стратегическим учениям "Отпантау".

Касым-Жомарту Токаеву также рассказали об основных направлениях международного военного сотрудничества Казахстана, оснащении армии военной техникой, ходе работы по развитию концепции Вооруженных сил. Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, а также организации предстоящих в 2022 году торжественных мероприятий, посвященных 30-летию казахстанской армии.

В завершение Верховный главнокомандующий дал руководителю военного ведомства ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

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