Теплые выходные ждут казахстанцев 

Приложение zakon.kz
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Местами по стране пройдут осадки
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 24-26 апреля, сообщает zakon.kz.
В ближайшие дни, с приближением Атлантического циклона, на большей части территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха.
Местами ожидается туман, усиление ветра, в южной части страны с пыльной бурей, также местами пройдут осадки, преимущественно дождь, в западных регионах с грозами и возможно с выпадением града, - сообщили в ведомстве.
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