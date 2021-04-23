Теплые выходные ждут казахстанцев 

Местами по стране пройдут осадки

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 24-26 апреля, сообщает zakon.kz.

В ближайшие дни, с приближением Атлантического циклона, на большей части территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха.

Местами ожидается туман, усиление ветра, в южной части страны с пыльной бурей, также местами пройдут осадки, преимущественно дождь, в западных регионах с грозами и возможно с выпадением града, - сообщили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!