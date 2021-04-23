Эксперт объяснил возможность совмещения двух вакцин от КВИ

QazVac и Sputnik V совершенно разные вакцины.

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Александр Гуляев объяснил возможность совмещения двух вакцин от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Если гипотетически взять, то однотипные вакцины могли бы менять друг друга. Достаточно много разговора было о совмещении вакцины российской Sputnik V и AstraZeneca, так как это вакцины одного механизма действия. Но это гипотетические разговоры были, так как требуются клинические исследования. Тогда уже можно будет точно сказать, — заявил Гуляев.

Но, по его словам, возможность смешивания казахстанской и российской вакцин даже гипотетически не обсуждается, так как это платформы и применять их в процессе вакцинации не следует.

QazVac и Sputnik V совершенно разные вакцины. Инактивированная вакцина и вакцина субъединичная. Никакого совмещения здесь не может быть. Это не предусматривается, — добавил профессор.

В свою очередь профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева согласилась, что для выработки достаточного количества антител необходимо закончить вакцинацию одним видом вакцины.

Смысла чередовать вакцины нет. Для того, чтобы выработать нормальный уровень антител необходимо закончить вакцинацию одной вакциной, потому что QazVac и Sputnik V совершенно разные по методу приготовления. Если бросаться от одного к другому и не заканчивать курс одной вакциной, то толку никакого не будет, — объяснила Ергалиева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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