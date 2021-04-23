Что делать, если антитела не выработались после прививки? 

Через три недели можно сделать другую вакцину.

Если после прививки от коронавирусной инфекции у человека не выработались антитела, то через три недели можно сделать другую вакцину. Об этом на брифинге СЦК сообщила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Ляззат Ералиева, передает корреспондент zakon.kz.

Данных, у скольких людей не выработались антитела, нет. С международными экспертами я разговаривала, они сказали, что, если на самом деле подтвердилось в двух лабораториях, что антитела не выработались, надо исключить иммунодефицитное состояние у человека. Если подтвердится, то через три недели можно сделать другую вакцину, - сказала Ералиева.

В то же время заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава РК Манар Смагул рассказала о количестве привитых от коронавирусной инфекции среди хронических больных и граждан старше 60 лет.

Среди привитых первым компонентом лица с хроническими заболеваниями составляют 32 314 человек, полный курс вакцинации среди данных лиц с хроническими заболеваниями завершили 8 397 человек. Начали курс иммунизации более 121 тысячи лиц старше 60 лет и завершили 8 тысяч человек. Серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации сегодня не зарегистрировано. Вместе с тем у 0,4% лиц, получивших вакцинацию, зарегистрированы ожидаемые реакции - местные реакции, общие реакции в виде температуры, кратковременного подъема артериального давления, покраснение, болезненность на месте инъекции, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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