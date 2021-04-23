Почему СМИ Казахстана не пишут о смертях из-за прививки от коронавируса?

Потому что серьезных неблагоприятных случаев с момента начала вакцинации данным препаратом не зарегистрировано

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, были ли зарегистрированы в Казахстане летальные случаи из-за прививки от коронавируса, передает zakon.kz.

Многие казахстанцы в соцсетях упрекают СМИ в том, что они не пишут новостей о летальных случаях из-за прививки от коронавируса в стране. В связи с этим мы обратились в Комитет санэпидконтроля с вопросом: "Были ли зарегистрированы в Казахстане случаи смерти вакцинируемых именно от прививки от коронавируса?"

Отвечая на этот вопрос в КСЭК, в первую очередь отметили, что вакцина против коронавируса "Спутник V", применяемая в Казахстане, безопасна и эффективна. Данной вакциной, наряду с нашей страной, прививают население более 50 стран, использовано более 10 млн доз.

Серьезных неблагоприятных случаев с момента начала вакцинации данным препаратом не зарегистрировано, - сообщили при этом в КСЭК.

Что касается аллергических реакций на "Спутник V", то эксперты отмечают, что точной статистики по таким случаям нет.

Но по данным производителя, аллергических реакций не наблюдалось. Вакцина не содержит аллергенных компонентов. Самым реактогенным является гидроксид алюминия, который не является аллергеном. Если ранее была анафилактическая (аллергическая) реакция на вакцины, то не исключено, что этот компонент может вызвать усиление реакции. При анафилаксии на вакцины лучше не вакцинироваться.

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