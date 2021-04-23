Михаилу Ефремову смягчили жизнь в колонии

К нему очень внимательны - адвокат.

Из-за проблем со здоровьем Михаила Ефремова освобождают от работы в колонии, сообщает zakon.kz. Адвокат Петр Хархорин рассказал "Газете.Ru", что у Ефремова имеются хронические заболевания.

По его словам, когда актер чувствует недомогание, его освобождают от обязательных работ в колонии.

У него была масса всевозможных болячек, они при нем остались. Они хронического характера. И, естественно, дают о себе знать. Но он получает квалифицированную медицинскую помощь, в колонии прекрасная медчасть, хорошие врачи, нет никакого дефицита лекарств. В этом плане все отлажено. К нему очень внимательны в этом плане. Во всяком случае: когда у него какое-то недомогание, он тут же получает освобождение от работы. В общем, волнений ни у семьи, ни у меня, его адвоката, нет по этому поводу. Там все под хорошим, настоящим контролем, — сообщил Петр Хархорин.

Также Хархорин отметил, что актер переживает из-за предстоящего обжалования приговора.

Конечно, он обращает внимание на то, что мы собираемся обжаловать приговор. Это [вопрос] его дальнейшей жизни, он в определенной степени переживает [за это]. Но нельзя сказать, что он целиком во всю эту ситуацию погружается. Мы ставим вопрос о смягчении, но на сколько, как, каким образом не могу комментировать, — рассказал адвокат Ефремова.

В 2020 году суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве и приговорил к восьми годам колонии. Наказание актер отбывает в колонии в Белгородской области.

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