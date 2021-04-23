Сколько малышей подбросили в единственный бэби-бокс в Казахстане

Министерство не планирует открытие дополнительных анонимных пунктов для приема новорожденных детей.

В единственный бэби-бокс в Казахстане еще не подкидывали малышей, передает zakon.kz.

21 декабря 2020 года СМИ писали, что в Казахстане появился первый бэби-бокс. Его установили в Алматинской области. Проект был реализован за счет благотворительных средств. Также сообщалось, что в стране планируется открыть еще несколько бэби-боксов.

Мы спросили у Минздрава, сколько младенцев подкинули в бэби-боксы за это время.

По информации Управления здравоохранения Алматинской области, с момента установления анонимного пункта приема новорожденных (система "бэби-бокс), в нем не был оставлен ни один ребенок, - говорится в ответе ведомства на запрос.

Министерство не планирует открывать дополнительные анонимные пункты для приема новорожденных. Там не одобряют их наличие, ссылаясь на международный опыт, который показывает, что с появлением таких боксов резко возрастает количество отказников.

Более того, введение системы "бэби-бокс" нарушает Конвенцию о правах ребенка ООН и противоречит статье Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" в части "Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей", а также бэби-боксы будут способствовать росту числа брошенных детей.

Наиболее эффективной мерой является профилактика сиротства, - добавили в Минздраве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!