Важные назначения в Казахстане за неделю

В частности, сменились послы в ряде стран.

О важных перестановках и назначениях, произошедших на этой неделе, рассказывает zakon.kz.

19 апреля

Ерлан Алимбаев назначен заместителем министра иностранных дел.

Вместе с тем он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

Алимбаев родился 6 января 1975 года в Кызылорде.

Окончил Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби по специальности "Востоковедение", Женевский институт дипломатии и международных отношений, Швейцарская Конфедерация.

Имеет дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный Посланник II класса.

Рапиль Жошыбаев назначен послом Казахстана в Кыргызстане.

Ранее он занимал должность руководителя НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".

Жошыбаев родился 22 августа 1963 года. Окончил Киргизский государственный университет в 1985году, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1992)Доктор экономических наук, тема диссертации: "Государственное регулирование ресурсосбережения в промышленности (на примере Республики Казахстан)" (1996);

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Маргулан Баймухан назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, главой представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее занимал должность заместителя Министра иностранных дел РК.

Он родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области.

Образование: Дипломатическая Академия, Польский Институт Международных Отношений, Варшава, Польша (2009-2010); Краковский Экономический Университет, Краков, Польша (2011)/

Кандидат на степень PhD - Доктор философии в области экономических наукТакже учился в Ванкуверском Университете, Британская Колумбия, Канада, МВА - Магистр Делового Администрирования. Хертфордширский Университет, Хертфордшир, Великобритания. MScIM - Магистр наук в международном управлении

Нурлан Жалгасбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Индия.

Он родился 2 апреля 1970 года в городе Алга Актюбинской области. Окончил Петрозаводский государственный университет.

Дипломатическую карьеру начал в 1993 году в качестве референта Управления стран Азии. Работал в центральном аппарате МИД на различных должностях, в том числе возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества, Департамент международных организаций и проблем безопасности и Департамент Европы.

Работал в посольствах Казахстана в Литве, Грузии, Норвегии, Италии и в постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке. С 1999 по 2000 годы являлся заместителем шефа Протокола Президента. С 2016 по 2019 годы работал в СВМДА.

До назначения послом Казахстана в Индии являлся директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

21 апреля

Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы – Нурсултана Назарбаева.

Ранее он занимал должность председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

29 марта стало известно, что Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Данную должность занял Алмасадам Саткалиев.

Марат Азильханов назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК.

Азильханов родился 3 января 1965 года в Казалинске.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело", в 2000 - Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в 2019 - Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Магистр социальных наук.

Трудовой стаж начал врачом-хиругом в Кызылорде. Служил в органах национальной безопасности РК, возглавлял Агентство РК по делам религий, был вице-министром культуры и спорта РК, вице-министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

22 апреля

Аскар Маратулы назначен председателем правления АО "НК "КазАвтоЖол".

Аскар Маратулы родился в 1976 году. Учился в Восточно-Казахстанском техническом университете по специальности "экономика и менеджмент на транспорте", а также в Казахском автомобильно-дорожном университете им. Л. Гончарова, где получил специальность "инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов".

Трудовую деятельность начал 1998 году, работал ведущим специалистом в министерстве транспорта и коммуникаций, последовательно был главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления Комитета автомобильных дорог.

Также работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор". Руководил Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. Был акимом Зерендинского района, заместителем акима Акмолинской области.

23 апреля

Директором Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" назначен Сайранбек Бармаков.

До этого работал председателем Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.Бармаков родился в 1963 г. в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт. По специальности — инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1986 г. линейным механиком, главным инженером Бурлютобинского Райавтодора, Талдыкорганской области.Занимал должности начальника Капальского ПДУ, заместителя начальника АО "Талдыкорган жолдары", директора ТОО "ДЭУ -25".Был директором Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, заместителем генерального директора АО "Санаторий Щучинский".

Также занимал должность заместителя генерального директора РГП "Казахавтодор", заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

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