В Алматы установят карантинные зоны для борьбы с вредителями

Фото: Сад как искусство

Всего выявлено 43 таких зоны.

Акимат Алматы подготовил проект постановления "Об установлении карантинной зоны с введением карантинного режима на территории города Алматы", передает zakon.kz.

Речь идет о выявленных очагах распространения бактериального ожога плодовых деревьев и очагов с вредителем-шелкопрядом.

Установить карантинную зону с введением карантинного режима на территории города Алматы в разрезе районов по видам карантинных объектов на общей площади 52,9 гектар земли, - говорится в документе.

Всего выявлено 43 таких зоны. В том числе в Парке Первого Президента, саду резиденции Президента, государственном региональном природном парке "Медеу", микрорайоне "Бутаковка", парке "Баума".

После уничтожении очагов распространения бактериального ожога плодовых культу и шелкопряда карантинные зоны будут сняты.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

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