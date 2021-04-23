Мужчина захлебнулся при ловле сельди на Сахалине

Проводится проверка.

Житель Сахалина умер, собирая сельдь, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, рыбой было усыпано юго-восточное побережье Сахалина.

По факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка, - говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ.

В комитете сообщили, что в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.

В Telegram-канале "ЧП Сахалин" отметили, что рыбак упал в воду и захлебнулся. По словам очевидцев, мужчину вытащили и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть от удушения.

Ранее писали, что побережье Сахалина в районе поселка Пригородное было усыпано тоннами крупной тихоокеанской сельди. Люди собирали рыбу ведрами.

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