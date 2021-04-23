Моуриньо 4 часа отчитывал футболистов после своего увольнения

Атмосфера была накаленной.

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо был уволен из английского "Тоттенхэма" спустя 17 месяцев после назначения на этот пост. Однако, прощание с игроками растянулось на долгих 4 часа, передает zakon.kz.

Несмотря на свои титулы, тренер не смог донести до игроков английского клуба свои требования. Отношения с футболистами у Моуриньо совсем ухудшились после вылета из Лиги Европы в результате проигрыша загребскому "Динамо". По информации The Telegraph, на тренировках была очень напряженная атмосфера, игроки боялись улыбнуться.

Поэтому увольнение Моуриньо не стало сюрпризом. Но и перестав быть главным тренером, Жозе не оставил в покое футболистов. После тренировки, на которой он и узнал о своем увольнении, Моуриньо пошел забирать вещи и попросил игроков задержаться на пару слов. Но это превратилось в 4 часа унижения - тренер высказал все, что думал об игре команды в последних матчах. Он высказывал претензии в лицо каждому игроку на глазах у других.

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