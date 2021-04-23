Экс-замглавы "Казахстанская жилищная компания" приговорен к штрафу в 72 млн тенге

Он получил взятку 2,4 млн тенге.

Заместитель председателя "Казахстанская жилищная компания" Усербаев осужден к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

12 апреля районным судом №2 Есильского района Нур-Султана заместитель председателя правления "Казахстанской жилищной компании" Усербаев осужден штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки в сумме 72 млн тенге, — сообщил Бигайдаров.

Он напомнил, что Усербаев подозревался в получении 17 февраля от директора ТОО "ФН Менеджмент" Тажибаева взятки в размере 2,4 млн тенге за подписание актов выполненных работ в рамках договора об оказании услуг организации по управлению имуществом.

Тем же приговором директор ТОО Тажибаев осужден к штрафу в сумме 48 миллионов тенге, — добавил следователь.

В суде прокомментировали приговор в отношении экс-заместителя председателя правления АО "КЖК" Аскарбека Усербаева.

12 апреля районным судом №2 Есильского района Нур-Султана был вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя Председателя Правления АО "Казахстанская жилищная компания" Усербаева А.А. по ст.366 ч.2 УК, а также Тажибаева А.С. по ст.367 ч.2 УК.

Судом было установлено, что Усербаев получил взятку в сумме 2 400 000 тенге от Тажибаева за подписание акта выполненных работ по управлению объектами недвижимости. Сумма взятки изъята в ходе задержания. Подсудимые вину признали в полном объеме, расследование проведено в ускоренном порядке (ст.190 УПК).

Санкция статей ст.366 ч.2, ст.367 ч.2 УК предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В обвинительном акте следователем указано об отсутствии отягчающих обстоятельств. В таком случае суд не имеет права устанавливать таковые. По закону (ст.55 ч.3 УК), в связи с тем, что расследование проведено в ускоренном порядке, наказание не может превышать 1/2 от максимального размера наказания. То есть по ст.366 ч.2 УК-не более 30-кратного размера взятки, по ст.367 ч.2 УК-не более 20-кратного размера, - сообщили в районный суде №2 Есильского района.

В связи с чем, Усербаеву назначен штраф в размере 30-кратной суммы взятки - 72 000 000 тенге, Тажибаеву - штраф в размере 20-кратной суммы взятки - 48 000 000 тенге.

При неуплате штрафа в месячный срок штраф заменяется лишением свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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