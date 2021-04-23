Художественная выставка "Континент искусства" открылась в галерее Forte Kulanshi ArtSpace

Продлится выставка до конца мая.

Спустя два месяца галерея Forte Kulanshi ArtSpace объявляет об открытии новой выставки - "Континент искусства". На этот раз работы посвящены культуре Евразийского континента.

Всего в выставке представлены 90 работ казахстанских и зарубежных художников.

Сегодня здесь можно увидеть работы 22 художников из 15 стран. Также представлены картины, которые в 2016 году по инициативе акционера Forte Bank Булата Утемуратова были возвращены из-за границы в Казахстан. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить жителей и гостей столицы посетить нашу прекрасную выставку. Очень приятно, что в эти непростые времена у нас есть возможность проводить такие мероприятия, - сказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Как отметила председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат, основная идея выставки - показать, что искусство не имеет границ, как временных, так и географических. Так, самая ранняя работа, представленная в галерее, датирована 1510 годом.

Мы работали с коллекционерами по доставке гравюр Дюрера, Рембрандта, Пикассо, коллекций литографии Рене Магритта. Это был очень ответственный процесс транспортировки работ. Среди художников, чьи работы сегодня представлены, много современных зарубежных авторов, также есть один казахстанский автор. На этот раз нам хотелось разноплановости, - подчеркнула Лейла Махат.

Основные техники, которые использовали художники - это графика, масло, литография, акварель и гравюра.

К примеру, художница из Молдовы Наталья Карагоз работала в стиле современной живописи. На выставке представлены 30 ее картин.

Я счастлива, что наравне с работами Магритта, Пикассо представлены и мои картины. Всего их 30, и все были написаны в Казахстане, так как сейчас я проживаю здесь. В моих картинах прослеживается молдавская, казахская, турецкая стилистики. Например, из турецкой тематики - это кафтаны, из казахской - лошади. Работы отчасти навеяны атмосферой Казахстана, наверное, поэтому много картин с лошадьми, - рассказала Наталья Карагоз.

По ее словам, большая часть работ посвящена все-таки женской части населения.

Среди художников есть представители из Израиля, Нидерландов и Австрии.

Оценить творчество художников или приобрести понравившуюся работу можно, но только по предварительной записи. Для этого все желающие могут позвонить или написать в Kulanshi ArtSpace. Экскурсии проводятся в группах по 30 человек, на трех языках - казахском, русском, английском.

Для тех, у кого нет возможности посетить галерею, будет проводиться прямое включение в социальных сетях. Также будут подготовлены видеорепортажи.

Продлится выставка до конца мая.

Адрес галереи: Нур-Султан, улица Достык, 8/1.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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