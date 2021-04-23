Полковник полиции покровительствовал кражам топлива со складов в Алматинской области

Он осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Окончено уголовное дело в отношении экс-первого заместителя главы департамента полиции на транспорте и руководителей топливных складов станций в Алматинской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области ранее окончено уголовное дело в отношении в отношении экс первого заместителя начальника Департамента полиции на транспорте Бекенова Е.Т., руководителей топливных складов станции Костанай и Достык ТОО "ТЭК-Казахстан" по фактам хищения топлива, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, по делу проходили сотрудники топливных станций Касенова Б.Н. и Альжанова С.Ж., операторов-заправщиков станции "Достык" Алимбекова Е.Н., Кудабаева Г.М., Калибекова М.Б., Каирова Н.А., Ибрагимова А.С. и владельца автозаправочных станции Алакольского района Торайгирова М.Н.

Согласно версии следствия, Бекенов подозревался в покровительстве незаконной деятельности сотрудников ТОО "ТЭК-Казахстан", которые в 2018 году в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение дизельного топлива в особо крупном размере, хранящихся на топливном складе станции "Достык" ТОО "ТЭК-Казахстан" на общую сумму 354 млн тенге с последующей реализацией его на автозаправочных станциях Алакольского района.

Следователь добавил, что 8 апреля 2021 года приговором Алматинского областого суда бывший полицейский Бекенов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Касенов и Альжанов за организацию хищения чужого имущества в особо крупном размере осуждены к 8 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела, а именно Алимбеков, Кудабаев, Калибеков, Каиров и Ибрагимов к 7 годам лишения свободы, за пособничество Торайгиров осужден также к 7 годам лишения свободы.

Бекенов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, а также специального звания полковник полиции. Остальные лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в организациях, занимающихся транспортировкой, приобретением, реализацией, хранением нефти и нефтепродуктов сроком на 10 лет, — объяснил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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