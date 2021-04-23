Токаев принял Мамина и Цоя

Президенту был представлен отчет о поставках отечественной вакцины QAZVAC в регионы.

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и министра здравоохранения Алексея Цоя, сообщает zakon.kz.По информации Акорды, глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о принимаемых мерах по вакцинации населения. Как сообщил Аскар Мамин, начиная с апреля планируется обеспечить доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно.

Президенту был представлен отчет о поставках отечественной вакцины QAZVAC в регионы. Как сообщил премьер-министр, Казахстан вошел в десятку государств, выпускающих вакцину против COVID-19, и пятерку стран, зарегистрировавших собственные разработки. С 26 апреля начнется масштабное использование приложения "ASHYQ" во всех областях, что позволит различным секторам экономики безопасно работать в условиях "красных" и "желтых" зон.

Согласно представленным главе государства данным, в настоящий момент загруженность инфекционных коек составляет 42 %, реанимационных – 28 %. Создан необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, повышена мощность ПЦР-лабораторий до 123 тысяч тестов в сутки. В резерве находится более 25 тысяч койко-мест, во всех регионах функционируют новые инфекционные больницы, оснащенные современным оборудованием.

Аскар Мамин также рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 29-30 апреля заседанию Евразийского межправительственного совета. Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы, связанные с привлечением инвестиций, поддержкой занятости населения, - говорится в сообщении.

В завершение Президент поручил правительству взять на особый контроль работу по увеличению производства отечественной вакцины и обеспечению ее доступности для граждан.

1 апреля во время совещания по ситуации с коронавирусом в стране Президент пригрозил министру здравоохранения Алексею Цою отставкой. Токаев выразил недовольство ходом вакцинации.

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