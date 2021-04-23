КАМАЗ и автобус не поделили дорогу в Атырауской области. 8 человек в больнице

ДТП произошло вечером.

Вечером в четверг, 22 апреля, на автодороге Тенгиз-Сарыкамыс столкнулись автобус марки "ПАЗ" и ассенизаторский КамАЗ. Стали известны первые подробности ДТП, передает zakon.kz.

По информации портала "Мой город", 22 апреля в 19.39 на 157 километре автотрассы служебный автобус ТОО «СК НШТ» попал в ДТП и столкнулся с Камазом-ассенизатор, который совершал обгон. В момент ДТП в автобусе находились 11 работников подрядной организации, следовавших с месторождения «Прорва» в город Кульсары. В результате ДТП автобус опрокинулся в кювет и получил серьёзные повреждения кузова. Находившиеся в автобусе пассажиры и водитель на машине скорой помощи доставлены в медицинскую клинику.

В Департаменте полиции Атырауской области изданию сообщили, что в результате аварии пострадали 8 человек, им оказана первичная медицинская помощь, водитель автобуса госпитализирован в больницу.

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