Участников Q-Pop группы MADMEN могут посадить на 15 лет

Сейчас они арестованы.

Мы уже рассказывали о том, что участников популярной Q-pop группы MADMEN узнали среди задержанных в Алматы наркодилеров. Стало известно, какой срок им грозит, передает zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что на данный момент мера пресечения для них - арест, дело квалифицировано по части 3 статьи 297 УК (Незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Известно, что к уголовному делу приобщены вещества в виде порошка и комочков. Со слов задержанных, это наркотическое вещество "мефедрон". Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

В тоже время один из участников группы Mad Men Мадияр Ахметкали в сториз в своем Instagram высказался о задержании коллег.

Очень много недопониманий, о которых вы не знаете. Пока полная информация не выйдет, не стоит делать выводы. Мы, как только все решится, сами расскажем, - отметил он.

Мадияр Ахметкали добавил, что сейчас остальные участники группы продолжают работать над новым альбомом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!