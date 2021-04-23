Погода без осадков ожидается в Казахстане 24 апреля 

Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 24 апреля, сообщает zakon.kz.

Север, центр и юго-восток Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохранится погода без осадков. На остальной части страны в связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет дождь, на востоке - осадки (дождь, снег). Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, гроза, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в Жамбылской, Северо-Казахстанской областях ожидается туман.

В Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – гроза.

В Актюбинской, днем в Акмолинской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области – гроза.

В Туркестанской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской, ночью в Атырауской областях местами ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -0,-2°С, днем +11+13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +11+13°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.

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