В ЗКО скончался депутат облмаслихата

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Катауолла Ашигалиев был депутатом 5, 6 и 7 созывов маслихата ЗКО.
Умер депутат областного маслихата ЗКО Катауолла Ашигалиев, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Катауолла Ашигалиев болел ковидной пневмонией, последние четыре дня был в реанимации областной многопрофильной больницы. Умер ночью 23 апреля.
Катауолла Миралиевич Ашигалиев родился 26 февраля 1948 года.
Работа в автотранспортной сфере.
1986-1992 гг. - заместитель председателя горисполкома Уральска. Курировал предприятия жизнеобеспечения областного центра, занимался его благоустройством;
1993-1994 гг. - аким города Уральск;
с 1999 года - депутат областного маслихата Западно-Казахстанской области;
в 1995 году организовал небольшое крестьянское хозяйство агрохолдинг «Акас»;
в 2016 году вошёл в состав Республиканской земельной комиссии от Западно-Казахстанской области.
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