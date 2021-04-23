Политик выразил желание, чтобы никто не испытывал физические страдания из-за него.

Алексей Навальный прекратил голодовку. Об этом политик написал в Instagram, передает zakon.kz.

Навальный сообщил, что вчера врачи выпустили заявление о том, что дальнейшее голодание может привести к смерти.

Скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания. Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей "Матерей Беслана". У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня, - написал он.

Политик выразил желание, чтобы никто не испытывал физические страдания из-за него.

Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи, - пояснил Навальный.

Политик держит голодовку с 31 марта. Он объявил ее, добиваясь допуска к нему независимых врачей: у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал.

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