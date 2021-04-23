Сколько времени потребуется, чтобы вакцинировать 75% населения планеты

В мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 143 млн человек, свыше 3 млн - умерли.

По состоянию на 22 апреля всего в мире сделано 966 млн прививок от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, темпы вакцинации составляют около 16 млн прививок в день. Таким образом, порог в 1 млрд сделанных прививок от COVID-19 мировое сообщество преодолеет в ближайшие дни.

Также агентство приводит расчеты дальнейших темпов вакцинации.

Ее скорость растет, 16 млн прививок в день - только промежуточный показатель. Однако даже в этих условиях для того, чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок - это будет означать вакцинацию около 75% населения планеты - потребуется 21 месяц. Затем задача усложнится, и темпы вакцинации будут снижаться, потому что потребуется убеждать тех, кто скептически относится к прививкам.

Отмечается, что важными факторами в ускорении процесса вакцинации должно стать международное сотрудничество.

Другим важным элементом, способствующим ускорению вакцинации, будет распространение препаратов, одной прививки которыми достаточно для формирования иммунитета.

В мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 143 млн человек, свыше 3 млн - умерли.

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