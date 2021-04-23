Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

"Минирование" Mall Aport. Возбуждено уголовное дело

Фото: Pixabay 23 апреля 2021, 18:37

В данный момент объект работает в штатном режиме.

Информация о заложенном взрывном устройстве на территории ТРЦ "Mall Aport" в Алматинской области оказалась ложной, передает zakon.kz.

Анонимная информация поступила 23 апреля около 10:00. На месте работали полицейские, саперы и специалисты всех экстренных служб. Посетителей ТРЦ эвакуировали. Проверка территории не выявила угрозы.

В настоящее время по статье "Заведомо ложное сообщение" (ст.273) Уголовного кодекса Республики Казахстан возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию распространителей ложной информации, - сообщили в ДП Алматинской области.

В данный момент объект работает в штатном режиме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахстанская певица Dequine стала гостем шоу «Вечерний Ургант»
В Алматы дефицит донорской крови