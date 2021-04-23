Бекшин запретил гулять по Арбату

В выходные дни будет ограничена работа некоторых объектов на территории Арбата и других парков.

Алматинцам запретили гулять по Арбату. Это следует из нового постановления главного государственного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, передает zakon.kz.

Так, при нахождении Алматы в красной зоне, будет запрещено передвижение пешеходов на проспекте Жибек Жолы от улицы Абылай хана до проспекта Назарбаева.

Кроме этого в парках, скверах, пешеходных зонах, аллеях, бульварах, площадях и других мест отдыха:

- в субботние и воскресные дни на территории будет ограничена работа объектов общепита и мелкорозничной торговли - за исключением летних площадок, услуг на вынос, доставку и объектов общественного питания, а также участников проекта "ASHYQ" с режимом работы 07.00 до 22.00.

- в будни объекты общепита будут работать с 07.00 до 22.00, при условии соблюдения дистанции два метра между столами, при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале, и 50 мест на летних площадках, работе обслуживающего персонала в масках и перчатках.

- в будни объекты мелко-розничной торговли будут работать 07.00 до 22.00, при условии соблюдения социальной дистанции не менее двух метров и нанесением разметки на прилегающей территории для соблюдения социальной дистанции, с оказанием услуг в масках с обязательной обработкой рук кожными антисептиками.

Постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.

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