Новое постановление Бекшина. Как будут работать ТРЦ

Опубликовано новое постановление.

Торговые дома и торгово-развлекательные центры не будут работать в субботние и воскресные дни, за исключением объектов с прививочными пунктами, с режимом работы с 08.00 до 21.00. Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает zakon.kz.

В будни режим работы ТД и ТРЦ будет ограничен с 10.00 до 21.00, с заполнением не менее 4 кв.м. на одного посетителя, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств организацией санитарных патрулей.

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины, размещенные в ТРЦ и ТД будут работать с 06.00 до 24.00 при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Объекты общественного питания в торговых домах и центрах не будут работать в субботние и воскресные дни, за исключением летних площадок, услуг на вынос и доставку.

В будние дни ограничение по времени с 7.00 до 22.00 с соблюдением дистанции два метра между столами, при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках. При оснащении помещения рециркуляторами допускается до 50 посадочных мест в зале.

Участники проекта "Ashyq" будут работать с 07.00 до 24.00 с соблюдением дистанции два метра между столами, при заполняемости не более 50% и не более 50 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках.

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